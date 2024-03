ANTONIO DECARO (ANCI): “PRIMA DI CAMBIARE LEGGE SUL BALLOTTAGGIO, INTERPELLARE I SINDACI”

“Abbiamo appreso che in sede di discussione sulla conversione in legge del decreto elezioni è stato presentato un emendamento che, se approvato, cancellerebbe i ballottaggi per l’elezione dei sindaci nei comuni sopra i 15mila abitanti in caso di raggiungimento di un quorum del 40% da parte di uno o più candidati. Noi non crediamo che uno stravolgimento della legge sull’elezione diretta dei sindaci possa essere ipotizzato senza interpellare i comuni, come invece è accaduto per altri provvedimenti nella logica della leale collaborazione tra istituzioni”. Lo afferma il presidente dell’Anci Antonio Decaro

