IL SENATO DICE NO AL TERZO MANDATO PER I PRESIDENTI DI REGIONE: A FAVORE LEGA ED ITALIA VIVA

Dopo la bocciatura in Commissione, l’emendamento della Lega per la concessione del terzo mandato per i Presidenti di Regione, presentato in aula a Palazzo Madama, per la conversione in legge del Decreto Elezioni, è stato bocciato, con il solo voto favorevole degli esponenti del partito di Matteo Salvini e di Italia Viva. La maggioranza di centro destra ma, soprattutto, il Partito Democratico hanno ribadito la contrarietà ad una norma che riguarda da vicino Vincenzo De Luca, Luca Zaia, Giovanni Toti, Michele Emiliano. Un voto contrario che assume un valore politico, soprattutto all’interno dei partiti del cosiddetto Campo Largo che hanno, nella sostanza, deciso, per un rinnovamento nella classe dirigente da proporre per il Governo delle Regioni.

