La Giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato ha respinto la richiesta di applicazione degli arresti domiciliari nei confronti del parlamentare di Forza Italia Luigi Cesaro: 12 voti contrari alla richiesta e 7 astenuti, anche se adesso il voto finale spetterà all’aula di Palazzo Madama.

Per Luigi Cesaro la richiesta di applicazione degli arresti domiciliari era stata formulata nell’ambito di un’inchiesta che lo vede indagato per concorso esterno in associazione mafiosa.