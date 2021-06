L’UNIONE EUROPEA INVITA L’ITALIA A SUPERARE IL BLOCCO DEI LICENZIAMENTI

L’invito a tenere sotto controllo il debito elevato, e a intervenire per migliorare la scarsa produttività, zavorre che si ripercuotono sulla crescita potenziale troppo bassa, ma non solo. Nelle Raccomandazioni di Primavera destinate all’Italia diffuse ieri dalla Commissione Europea compare anche un invito esplicito perchè il nostro Paese superi il blocco dei licenziamenti pilastro delle politiche sociali durante l’emergenza Covid. «Politiche come il divieto generale di licenziamento – sottolinea il documento – tendono a influenzare la composizione ma non la portata dell’aggiustamento del mercato del lavoro». Il rischio, con il perdurare del blocco, è quello di favorire le discriminazioni tra lavoratori tutelati dal blocco e precari senza “rete”. «L’Italia – ricorda la Commissione Ue – è l’unico Stato membro che ha introdotto un divieto assoluto di licenziamenti all’inizio della crisi-Covid».

Share on: WhatsApp