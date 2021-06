SALERNO. ASSESSORI E LA SCELTA DELLA LISTA PER LE COMUNALI 2021: TUTTO DA DECIDERE

L’unica soluzione, già chiara a tutti, riguarda due delle tre donne presenti nella Giunta Comunale di Salerno: Tonia Willburgher sarà candidata con lista del Partito Socialista Italiano, Gaetana Falcone, invece, con quella dei Moderati per Salerno. Per il resto è ancora tutto da definire, anche se la regola che sembra essere piu’ semplice da applicare è che tutti gli assessori uscenti, non eletti all’interno di liste di partito, debbano confluire nella super compagine dei Progressisti per Salerno. Tutti dentro alla lista dei Progressiti ? Forse si, ma tutto è ancora in gioco perchè non mancano alcuni assessori che, temendo la concorrenza degli altri candidati al consiglio comunale, preferirebbero compagini piu’ comode e meno impegnative. Sul tavolo ci sono i nomi di Mimmo De Maio, Dario Loffredo, Mariarita Giordano, Angelo Caramanno, Luigi Della Greca: assessori in cerca di una lista.

