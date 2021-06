VALERIA CIARAMBINO: “CON EMENDAMENTI M5S AL COLLEGATO CAMBIAMO IL VOLTO DELLA CAMPANIA”

“Vado particolarmente orgogliosa delle misure che abbiamo fatto approvare in Consiglio regionale e che portano la firma del Movimento 5 Stelle. Quando è cominciata questa legislatura abbiamo promesso che avremmo lavorato senza sosta per portare a casa risultati concreti che cambiassero il volto e la vita dei cittadini di questa regione e questi provvedimenti sono un primo importante passo in questa direzione. Con il distretto del mare, finanziato con 900mila euro, creeremo un hub in cui far nascere nuove imprese legate alla blu economy che vuol dire opportunità di lavoro per tanti giovani della nostra terra. All’università Parthenope c’è l’unico corso di laurea in Italia in economia del mare, che serve a formare professionalità in questo senso. Con questo distretto facciamo crescere un settore fondamentale in una regione che ha 500 chilometri di costa, ma è soltanto al settimo posto per economia del mare”. Così la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania Valeria Ciarambino, intervenuta su Radio CrC nel corso della trasmissione “Barba e Capelli”.

“Con il voto favorevole ai nostri emendamenti – ha proseguito Ciarambino – ci saranno 300mila euro per la pulizia dei laghi flegrei, che saranno un biglietto da visita per i tanti turisti che arriveranno da ogni parte del mondo in vista di Procida Capitale della Cultura 2021. Abbiamo inoltre finanziato con 600mila euro un progetto pilota alla Federico II su screening prenatali nel primo trimestre di gravidanza, facendo risparmiare soldi al servizio sanitario, evitando nel contempo esami invasivi se non strettamente necessari e rischi inutili alle nostre mamme. Infine abbiamo ottenuto lo sblocco dei bonus fitti a beneficio dei Comuni a cui non venivano erogati perché morosi con la Regione Campania. In questo modo evitiamo che eventuali contenziosi ricadano sulle spalle dei cittadini che vivono momenti di difficoltà e hanno diritto a questo bonus”.