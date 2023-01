M5S IN PROVINCIA DI SALERNO. I DUBBI DI MICILLO TRA I POTENTATI DEI PICENTINI E DEL CILENTO

L’accordo sul nome del futuro coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle in Provincia di Salerno non c’è. O, almeno, dall’assemblea di iscritti ed amministratori non è emersa una indicazione unanime su di un nome ma per il Coordinatore Regionale Salvatore Micillo adesso arriva il lavoro piu’ delicato. L’ex parlamentare M5S, oggi incaricato da Giuseppe Conte di lavorare all’organizzazione del partito in Campania, dovrà provare a mantenere gli equilibri tra i potentati dei Picentini e del Cilento – dove si trovano gli unici due parlamentari rieletti nello scorso mese di Settembre – con la necessità di un Movimento d ritrovare centralità nel dibattito politico ma anche nella geografia politica di tutto il centro sinistra. A Micillo, in tanti, hanno chiesto di guardare l’intero territorio della Provincia di Salerno ma dando una attenzione particolare ai grandi centri, a cominciare da Salerno, dove spesso vengono affrontati i principali nodi delle alleanze e delle scelte politiche piu’ determinanti. La questione, insomma, non è solo di peso politico ma anche di peso geografico; infine al nuovo Coordinatore Provinciale viene richiesta una discreta disponibilità di tempo, nell’arco di una intera settimana, senza dove fare i conti con le necessarie presenze nelle aule legislative.

