IL VICE MINISTRO MAURIZIO LEO ANNUNCIA L’ARRIVO IN AULA DELL RIFORMA FISCALE

Il Vice Ministro Maurizio Leo, con delega al Fisco, ha annunciato che la Riforma Fiscale arriverà in aula, in Parlamento, tra Febbraio e Marzo 2023. Tempi molto ridotti per una modifica dei principali pilastri del sistema fiscale italiano.

Per le dichiarazioni la bozza di riforma prevede una netta semplificazione ed anche una riduzione delle scadenza, mentre per la fase di accertamento, solo per le imprese di piccole dimensioni, la grande novità è costituita dalla possibilità di stipulare con lo stato un concordato preventivo sui controlli per la durata di due anni.

Verranno anche modificati il sistema della riscossione e quello del contenzioso tributario: il testo verrà prima discusso con i professionisti del settore fiscale, con i responsabili dell’Agenzia delle Entrate e, solo successivamente, sarà portato all’attenzione del Parlamento per la sua definitiva applicazione.