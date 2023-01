RIFORMA DELLE PROVINCE. PARTE L’ITER DELLA LEGGE CHE RESTITUIRA’ IL VOTO AI CITTADINI

E’ prevista nella giornata di lunedi’ 23 Gennaio la prima riunione della Commissione Affari Costituzionali al Senato per calendarizzare la discussone sulle diverse proposte di legge, già presentate, per la riforma delle Province, con la reintroduzione del voto diretto dei cittadini per l’elezione di Presidente e Consiglieri Provinciali. Quasi tutte le forze politiche presenti in Parlamento – eccezion fatta per il Movimento 5 Stelle – hanno presentato un Disegno di Legge per modificare non solo il sistema elettorale ma anche per restituire fondi e competenze vere alle amministrazioni provinciali d’Italia. I tempi per la discussione ed anche per l’approvazione di una riforma delle Province potrebbero essere brevi, qualora venisse trovata un’intesa di massima, come pare possibile, tra tutti i partiti.

