ARRIVA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI LA LEGGE PER ISTITUZIONE COMMISSIONE VIOLENZA DI GENERE

Riparte, domani mattina 23 Gennaio, l’attività della Camera dei Deputati che avvierà la settimana affrontando anche la legge per la istituzione, anche in questa legislatura, della Commissione Speciale dedicata al fenomeno della violenza di genere e dei femminicidi.

Alle ore 10 le seguenti discussioni generali: disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 2 dicembre 2022, n. 185, recante disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell’Ucraina (approvato dal Senato) (C. 761);

proposta di legge riguardante l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere (approvata, in un testo unificato, dal Senato) (C. 640-A) e delle abbinate proposte di legge (C. 602-772);

proposta di legge sulle disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (C. 338) e delle abbinate proposte di legge (C. 73-528-637);

proposta di legge sulla ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002 (C. 585).