M5S, REGIONARIE IN CAMPANIA ENTRO LA FINE DEL 2019 PER I CANDIDATI AL CONSIGLIO

C’è fermento in casa Movimento 5 Stelle perchè, a breve, sara’ indicata la data per la celebrazione on line delle Regionarie, le elezioni interne per la scelta dei candidati alla carica di consigliere regionale per la Campania in vista delle Regionali del prossimo anno. Nulla di ufficiale ma da alcune dichiarazioni che circolano negli ambienti pentastellati entro la fine dell’anno si terranno “le primarie del web”, per indicare i nomi delle donne e degli uomini da inserire nella lista che andrà a sostenere la candidatura a presidente firmata Movimento 5 Stelle.

