SUD, IL MOVIMENTO DI CUOMO, D’ANNA E MONTEMARANO SI RITROVA OGGI A NAPOLI

Un movimento civico che guarda con attenzione alle prossime elezioni regionali in Campania: SUD, l’associazione che, tra gli altri, è sostenuta dagli ex parlamentari Tonino Cuomo ed Enzo D’Anna, insieme all’ex assessore regionale alla sanità Montemarano, oggi si ritrova a Napoli, per quello che è stato definito un “semplice scambio di auguri”, ma che in realtà segna l’inizio della campagna elettorale per le prossime Regionali 2020. Il nodo da sciogliere, ovviamente, è quello delle alleanze: con De Luca o con Caldoro, con il Partito Democratico o con il Centro Destra ? Sarà tutto deciso stasera ? Difficile, forse impossibile: probabile, invece, che tutto venga rinviato al 27 Gennaio 2020, dopo che si terranno le elezioni Regionali in Emilia Romagna ed in Calabria, considerate da tutti uno spartiacque non solo per tutta la politica nazionale ma anche per il Governo stesso.

