M5S VERSO ITALIA 2050: TUTTI IN ATTESA DELL’INTERVENTO DI GIUSEPPE CONTE

Prima di qualche giorno fa, la scadenza indicata era quella di un accordo da raggiungere con Casaleggio per la gestione della piattaforma Rousseau. Ora, considerato che la questione è destinata a finire in Tribunale, l’intervento di Giuseppe Conte, il riformatore del Movimento 5 Stelle, è atteso da un giorno all’altro all’interno dei Gruppi Parlamentari. I tempi, anche in vista delle prossime elezioni comunali, iniziano a stringersi, soprattutto per le grandi città come Roma e Napoli dove pare quasi scontata l’alleanza con il Partito Democratico ma per celebrare le nozze c’è bisogno della presenza del nuovo sacerdote del MS5. Ed allora questa potrebbe essere la settimana giusta per Conte che, dopo l’incontro con Beppe Grillo, sta continuando a mettere a punto gli argomenti salienti del programma di Italia 2050.

