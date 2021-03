SCUOLE APERTE O CHIUSE: NEL NUOVO DECRETO COVID STOP ALLE SCELTE AUTONOME DELLE REGIONI

Il nuovo Decreto Covid che il Governo Draghi si appresta a varare, pronto ad entrare in vigore a partire dal prossimo 7 aprile, avrà un capitolo riservato alla riapertura in presenza delle scuole (fino alla prima media) anche nelle zone rosse ma con un forte limite per le scelte autonome delle Regioni. In poche parole, a differenza di quanto accaduto fino ad oggi, i Presidenti delle Regioni non potranno andare in deroga alla normativa nazionale e non potranno piu’ stabilire, come accaduto in Campania, regole diverse rispetto al resto del territorio nazionale. La decisione di Draghi, annunciata nel corso dell’ultima conferenza stampa del Presidente del Consiglio, troverà attuazione all’interno di una apposita norma che uniformerà, a livello nazionale, le scelte in materia di riapertura in presenza delle scuole.

