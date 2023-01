MANFREDI E DE LUCA, FINISCE L’AMORE ? SCOPPIA IL CASO SUL BILANCIO DEL SAN CARLO

E’ finito l’idillio politico tra il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ed il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ? Pare proprio di si ed a far esplodere le polemiche è stato il bilancio del Teatro San Carlo di Napoli che la Regione Campania, contestando una serie di scelte, non ha voluto approvare, mettendo in difficoltà l’amministrazione comunale. Un braccio di ferro che ha il sapore dell’inizio di una lunga battaglia, anche perchè le ambizioni di Manfredi di candidarsi alla Regione come Presidente sono note a tutti. E la cosa, come è facile intuire, non piace affatto a De Luca che, in questo momento, vorrebbe dal Pd della Campania una voce unica per sostenere il suo terzo mandato. Come andrà a finire ? Ah, saperlo…

