L’Alleanza Verdi Sinistra in Provincia di Salerno è, già, al lavoro per le prossime elezioni comunali: Scafati, Pontecagnano Faiano e Campagna in modo particolare dove, come confermato dal parlamentare Franco Mari, il partito ci sarà. Da sciogliere, in tempi brevi, il nodo delle alleanze all’interno del centro sinistra.

Share on: WhatsApp