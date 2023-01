IL GOVERNO TENTA L’ULTIMA MEDIAZIONE PER SCONGIURARE LA SERRATA DELLE POMPE

Il Governo tenta, ancora una volta, la strada della mediazione con le sigle sindacali dei distributori di carburante per scongiurare la serrata delle pompe, in programma per il 25 ed il 26 Gennaio.

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso chiede di revocare lo sciopero dei benzinai del 25 e 26 gennaio, lanciando un appello alle associazioni di categoria perche’ rivedano la decisione. “E’ una decisione che danneggia i cittadini”,ha affermato Urso intervistato da Maria Latella su Radio 24 a ‘Il caffe’ della domenica’.

C’e’ un tavolo di confronto che terremo aperto in maniera continuativa finche’ non ci sara’ un riordino del settore”, ha assicurato il ministro, parlando di “zone d’ombra che danneggiano coloro che lavorano in piena onesta’”, la stragrande maggioranza dei gestori.