LE DONNE DEL MOVIMENTO 5 STELLE. LA CARICA DELLE QUOTE ROSA A SALERNO

Non c’è solo il ruolo di Coordinatore Provinciale del M5S che potrebbe andare ad una donna: all’interno del Movimento 5 Stelle della Provincia di Salerno sono tante le donne che stanno facendo strada e che guardano con grande fiducia ai prossimi appuntamenti elettorali. A Salerno c’è la consigliera comunale Claudia Pecoraro, molto attiva sul fronte del fenomeno della violenza di genere, da sempre all’interno del Movimento. Nella Valle dell’Irno, invece, l’ex consigliera comunale di Mercato San Severino Annalucia Grimaldi che, anche fuori dal Consiglio Comunale, continua a portare avanti le battaglie del Movimento su tutta la zona. Insomma, donne in prima linea per il Movimento 5 Stelle della Provincia di Salerno, in attesa che il Coordinatore Regionale Salvatore Micillo nomini anche la nuova Coordinatrice Provinciale del M5S.

Share on: WhatsApp