GIUSEPPE RUBERTO (FI): “INIZIATIVA MINISTRO TAJANI SU TURISMO DELLE RADICI OCCASIONE STORICA”

“L’iniziativa promossa dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani denominata “turismo delle radici” rappresenta per tutti i piccoli Comuni della Provincia di Salerno un’occasione storica per la promozione del territorio ma anche per il recupero delle tradizioni.”

Lo scrive il Capo Gruppo in Provincia di Forza Italia, Lega, Udc e Nuovo Psi Giuseppe Ruberto.

Il Ministro in questi giorni con una lettera indirizzata a tutti i primi cittadini ha ricordato che il progetto finanziato dal Pnrr per il “turismo delle radici” costituisce una grande opportunità di crescita e di sviluppo per fare in modo che i nostri italiani nel mondo, e i loro discendenti, possano visitare i luoghi delle loro origini.

E’ per questa ragione che invito i Sindaci della Provincia di Salerno a partecipare al progetto rispondendo all’invito giunto dal Ministro e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri Tajani per consentire alle nostre Comunità di poter sfruttare al meglio questa grande opportunità per incrementare le presenze turistiche nei nostri Borghi.