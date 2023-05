MARA CARFAGNA VENERDI’ 12 MAGGIO A CAMPAGNA ED A PONTECAGNANO FAIANO

Il Presidente Nazionale di Azione Mara Carfagna sarà, in Provincia di Salerno, per la chiusura della campagna elettorale venerdi’ 12 Maggio. Ancora da definire il calendario degli orari – che saranno, con ogni probabilità, nel pomeriggio – con l’ex Ministro del Governo Draghi impegnata prima a Campagna, con il candidato sindaco D’Ambrosio, poi a Pontecagnano Faiano, con il candidato sindaco Lanzara. Azione, grazie al lavoro della classe dirigente della Provincia di Salerno, guidata dal Coordinatore Provinciale Gigi Casciello, ha presentato le proprie liste sia a Campagna che a Pontecagnano Faiano in vista dell’appuntamento elettorale di domenica 14 e lunedi’ 15 Maggio.

