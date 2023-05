FRATELLI D’ITALIA PUNTA SUL MINISTRO SANGIULIANO PER SCAFATI E PONTECAGNANO FAIANO

E’ il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano il big che per Fratelli d’Italia chiuderà la campagna elettorale in Provincia di Salerno nei comuni di Pontecagnano Faiano e Scafati. L’appuntamento è per venerdi’ 12 Maggio: Sangiuliano sarà prima a Pontecagnano Faiano, nel pomeriggio, per una iniziativa pubblica insieme al candidato sindaco Giuseppe Bisogno per raggiungere, successivamente, il Comune di Scafati dove per le 19:00 è atteso il comizio di chiusura di Cristoforo Salvati, candidato sindaco sostenuto proprio da Fratelli d’Italia. Insieme a Gennaro Sangiuliano anche il Vice Ministro agli Esteri Edmondo Cirielli ed i parlamentari salernitani Antonio Iannone ed Imma Vietri.

