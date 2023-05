EBOLI. FORZA ITALIA E FRATELLI CONFERMANO OPPOSIZIONE ALL’AMMINISTRAZIONE CONTE

“ Fratelli di Italia e Forza Italia ad Eboli, dopo la tanto attesa riorganizzazione partitica di entrambi, guardano con fiducia ai prossimi appuntamenti elettorali. Tra circa un anno si svolgeranno le elezioni europee che vedranno le forze di centro destra nuovamente in campo a sostegno della linea di governo tracciata dagli elettori solo pochi mesi fa.

Lo scrivono, in una nota diffusa alla stampa, i capigruppo di FI e Fdi Giuseppe Norma e Damiano Cardiello.

Un appuntamento importante che, in aggiunta alle eventuali elezioni provinciali, sancirà una nuova maggioranza politica in Provincia di Salerno inviando un chiaro segnale a De Luca e i suoi adepti locali.

Per questo motivo e per rimarcare la necessità di consolidare il rapporto di fiducia con i nostri elettori, in consiglio comunale verranno presentate proposte, sentiti i rispettivi direttivi, anche in forma congiunta per dare risposta ai tanti problemi che affliggono la nostra Città.

Eboli vive da circa 18 mesi una disamministrazione frutto di veti personali e richieste di poltrone pressochè quotidiane che tengono in ostaggio l’intera macchina comunale.

Il Sindaco ha disatteso in primis le aspettative dei propri elettori confidando nell’aiuto regionale di De Luca che, puntualmente, non è arrivato. Ma è venuto meno anche alle promesse fatte in campagna elettorale, creando così un malcontento diffuso e percepito in ogni quartiere.

I problemi restano irrisolti rispetto a quelli creati dalla peggior amministrazione della storia ebolitana targata Cariello ( senza dimenticare tutto quello che è accaduto in termini di legalità), con una mancanza di prospettive serie che guardano allo sviluppo del tessuto sociale ed economico cittadino.

Consapevoli di avere una grande responsabilità politica e sicuri di dover dare comunque risposte ai cittadini, Fratelli di Italia e Forza Italia rappresenteranno, insieme ad ogni altra forza civica che si riconosca nei valori di centro destra senza voltagabbana di turno, un punto di riferimento delle opposizioni in consiglio comunale.