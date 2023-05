ANTONIO D’ALESSIO (AZIONE): “CIS GRANDE SALERNO, NON SI VANIFICHI GRANDE LAVORO DEI COMUNI”

“Sui Contratti istituzionali di sviluppo, e sulle ragioni per cui non vengono portati avanti quelli avviati dallo scorso governo, come ad esempio il Cis Grande Salerno, il ministro Fitto continua ad essere evasivo. Sono in stallo interventi attesi da più amministrazioni di ogni colore politico, che avrebbero effetti positivi in termini di riqualificazione dei territori, di ricaduta occupazionale, di coesione territoriale e di sviluppo”. Lo ha detto in replica nel corso del question time Antonio D’Alessio, deputato salernitano di Azione, che sui Cis ha presentato un’interrogazione al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr. “E’ chiaro – ha aggiunto – che ci sono degli step che vanno rispettati, ma la risposta del ministro è deludente e la delusione e la preoccupazione non sono mie, ma dei cittadini, dei territori e delle comunità, che continueranno ad aspettare, speriamo non invano. Il Cis grande Salerno contempla una serie progetti per tutta la provincia: ponti, strade, strutture sportive, parcheggi, ristrutturazioni di edifici pubblici fatiscenti, parchi ecc. Alcuni hanno una progettualità più definita, altri meno, ma sono progetti che vanno seguiti. Probabilmente il governo e il Ministero faranno altre scelte, per carità legittime, ma che deluderanno chi ha immaginato la realizzazione di quei progetti e ci ha lavorato per il bene dei territori. C’è delusione ma c’è anche speranza per un cambio di passo, per dare seguito al grande lavoro già fatto dai Comuni. Non è giusto vanificare tutto ciò, noi continueremo a insistere. Così come non possono essere depotenziate le aspettative e le risorse previste per legge circa il fatto che il 40% delle risorse del Pnrr deve essere destinato al sud. Su questo – ha concluso D’Alessio – non bisogna distrarsi e noi non ci distrarremo”.

