ANTONIO IANNONE (FDI): “CIS GRANDE SALERNO, FITTO HA CHIARITO: PROGETTI NON ESECUTIVI”

“Nel corso del Question Time alla Camera dei Deputati il Ministro Fitto ha fornito importanti chiarimenti ed impegni sui Contratti Istituzionali di sviluppo. L’intervento di Fitto ha con precisione di percentuali chiarito che la stragrande maggioranza delle proposte raccolte dal vecchio governo sono o privi di progetti o nella migliore delle ipotesi accompagnate da semplici progetti di fattibilità e dunque con un livello di progettazione del tutto preliminare. Come nel caso emblematico del CIS Grande Salerno.

Nonostante questa gravissima carenza ereditata il Ministro Fitto ha preso impegno a nome del Governo di rafforzare l’attività a supporto dei beneficiari dei contratti già sottoscritti al fine di realizzare concretamente tutti gli interventi finanziati ed assicurare l’effettivo impiego di tutte le risorse ad essi assegnati. Più in generale è stato anche annunciato che è obiettivo del Governo quello di rilanciare e promuovere lo strumento dei Contratti Istituzionali di sviluppo anche mediante l’aggiornamento della sua disciplina per rendere più efficiente e razionale la programmazione e gestione delle risorse relative alla realizzazione dei progetti per la coesione territoriale.”

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.