CASTEL SAN GIORGIO – ROCCAPIEMONTE: IL DISTRETTO DEL COMMERCIO DIVENTA REALTA’

«Ancora una sinergia importante quella che mettiamo in campo grazie all’impegno dell’assessore delegato al Commercio Domenico Rescigno-ha dichiarato il sindaco Paola Lanzara-. Insieme al Comune di Roccapiemonte, in qualità di ente capofila, siamo pronti a dare vita ad un’altra progettualità strategica per il rilancio e la valorizzazione del nostro tessuto commerciale che vanta grande importanza e grande radicamento territoriale».

Martedì prossimo 16 maggio alle ore 12.00, in aula consiliare, sarà siglato l’accordo con il sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano e con le associazioni di categoria Confcommercio Campania e Confesercenti Campania.

«I Distretti del Commercio rappresentano una modalità di valorizzazione territoriale innovativa, per promuovere il commercio come efficace fattore di aggregazione, in grado di attivare dinamiche economiche, sociali e culturali, rendendo così più appetibili i nostri borghi e soprattutto il commercio locale che rappresenta la spina dorsale della nostra economia locale – ha continuato ancora Paola Lanzara.

Sono sicura che con l’impegno di tutti gli attori di questo progetto riusciremo ad avere ricadute positive sul territorio.

Nei nostri paesi,le botteghe, i mercati, i negozi sotto casa, contribuiscono all’identità del territorio e lo mantengono vivo. Il commercio locale offre un servizio, un presidio importante, la possibilità di fare quattro chiacchiere e molto di più!

Per questo abbiamo deciso di investire in questa occasione di rilancio grazie ad una nuova visione strategica e condivisa con il comune di Roccapiemonte»-ha concluso Paola Lanzara.

