NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “COMMISSIONE TRASPARENZA SU PONTE MARCONI E RISCHIO ALLAGAMENTI”

“Dopo lo slittamento di dieci giorni fa, dovuto all’assenza dei sindaci, ieri si è tenuta la riunione della Commissione Trasparenza e controllo della Regione, che ho convocato per fare un punto sulla questione del Ponte Marconi e del rischio allagamenti più in generale.

Ero preoccupato per il dilatarsi dei tempi e, dopo stamani, lo sono ancora di più. I tecnici, infatti, ci hanno riferito che l’intervento dovrà necessariamente subire un allungamento a causa di alcune interferenze – cavi elettrici e condotta fognaria – che occorrerà deviare per demolire il ponte. Come ho detto, è un problema che si sarebbe dovuto affrontare a monte e non ora, a lavori avviati. Ora non è chiaro quanto bisognerà aspettare.” Lo scrive il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Nunzio Carpentieri, Presidente della Commissione Trasparenza.

Del resto, a preoccuparmi è anche la situazione generale relativa ad altri necessari e urgenti interventi, quali il dragaggio dei corsi d’acqua e l’ampliamento delle due vasche di Mercato San Severino e Nocera Inferiore. Per tutto questo, davvero rischiamo di avere di fronte tempi ancora troppo lunghi. Al di là della buona volontà e della disponibilità dell’ing. Vacca – che ringrazio – c’è bisogno di un’accelerazione. Per questo, ho dato a tutti un appuntamento di qui a un mese, per fare nuovamente il punto della situazione.

Presenti ieri in Commissione, convocati in audizione, i Sindaci di Angri Cosimo Ferraioli, Mercato San Severino Antonio Somma e Sant’Egidio del Monte Albino Antonio La Mura; il vicesindaco di Roccapiemonte Roberto Fabbricatore; il presidente del Consiglio comunale di Angri Massimo Sorrentino e il Consigliere comunale Alberto Milo; il Consigliere comunale di Pagani Bartolomeo Picaro. Assenti i Sindaci degli altri comuni interessati. In aula, inoltre, il dirigente della Regione Roberto Vacca e i tecnici della SMA.