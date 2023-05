IMMA VIETRI (FDI): “DATI ISTAT, GOVERNO MELONI SULLA STRADA GIUSTA. OPPOSIZIONI SI RASSEGNINO”

“Nel primo trimestre del 2023, il Pil italiano ha segnato un aumento superiore a quello di Francia e Germania e del complesso dell’area euro. Lo ricorda l’Istat nella Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana. La nota registra anche che a marzo, si sono confermate le buoni condizioni del mercato del lavoro italiano con l’occupazione ancora in crescita (+0,1%, pari a +22mila unità) e un tasso di occupazione che si è stabilizzato al 60,9% rispetto a febbraio, mentre è aumentato di 1,8 punti percentuali rispetto alla media 2019. Sono ancora una volta i dati ufficiali a smentire chi dall’opposizione ogni giorno critica le politiche economiche e del lavoro adottate dal Governo”.

Lo dichiara, in una nota, Imma Vietri, deputato e capogruppo di FdI alla Commissione Politiche Sociali della Camera. “Altro che stallo o politiche economiche inefficaci. Il lavoro di questi mesi del premier Meloni e del Governo continua ad essere premiato da dati certi e non dalle chiacchiere dei soliti gufi della sinistra. E, con le misure inserite nel Decreto Lavoro, presto avremo una ulteriore conferma della crescita economica e occupazionale della nostra Italia. Le opposizioni si rassegnino: la strada intrapresa dal Governo Meloni è quella giusta” conclude Vietri.

