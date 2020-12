MARIA ELENA BOSCHI GELA CONTE: “ROTTURA NEL GOVERNO? SPERO DI NO, TEMO DI SI”

E’ molto dura e tranciante l’intervista che l’esponente di Italia Viva Maria Elena Boschi, questa mattina, ha rilasciato al quotidiano il Corriere della Sera. Accuse precise e circostanziate al Presidente Conte, un messaggio chiaro ed una prospettiva tutt’altro che rosea per l’attuale Governo.

tratto da IL CORRIERE DELLA SERA

Onorevole Boschi, l’altro ieri lei ha abbandonato il vertice sul Recovery fund: una sfida a Conte?

«Al contrario. Noi abbiamo chiesto da mesi di discutere in Parlamento del Recovery fund. E abbiamo promosso una discussione interna alla maggioranza. Italia viva chiede, pubblicamente, un dibattito alla luce del sole. Il premier ha fatto un’intervista sabato per dire che aveva già deciso tutto, che si sarebbe creata una governance con trecento consulenti, che i progetti erano già stati predisposti con commissari in grado di avere poteri sostitutivi rispetto ai ministeri.

Noi non stiamo sfidando il premier, stiamo solo difendendo le istituzioni di questo Paese: non abbiamo voluto dare i pieni poteri a Salvini, non intendiamo darli a Conte».

Non si rischia la rottura?

«Spero di no, ma temo di sì. Non stiamo alzando i toni, noi: siamo in presenza di un fatto gravissimo. Non è possibile che il premier sostituisca il governo con una task force, i servizi segreti con una fondazione, le sedute parlamentari con le dirette Facebook.

Sono mesi che chiediamo una discussione parlamentare e scopriamo oggi un piano di cento pagine che commissaria i ministri con un emendamento in legge di Bilancio? Se il premier vuole rompere ci dispiace, ma faccia pure. Il richiamo alla responsabilità non può essere a senso unico».