SALERNO, COMUNALI 2021. LE RICONFERME: PAOLA DE ROBERTO CON LA LISTA DEI PROGRESSISTI

Reduce dalla brillante esperienza alla guida della Commissione Politiche Sociali, molto vicina, anche nella recente campagna elettorale per le Regionali, al consigliere regionale ed assessore comunali Nino Savastano, Paola de Roberto si appresta ad affrontare la prossima campagna elettorale con l’obiettivo di confermare il dato del 2016 ma anche con la speranza di poter contribuire in maniera concreta all’amministrazione dei prossimi 5 anni.

Per Paola de Roberto, in ogni caso, c’è già una promozione sul campo: la candidatura all’interno della Lista dei Progressisti per Salerno, da tutti considerata trampolino di lancio per i futuri assessori, a condizione che vengano anche premiati dai numeri e dai voti.