SCUOLE APERTE ? SOLO SALERNO, CAVA E PONTECAGNANO FAIANO SI ADEGUANO ALLE SCELTE DI DE LUCA

Alla fine sono tre i comuni importanti della Provincia di Salerno che hanno deciso di seguire la linea, alquanto confusa, dettata dalla Regione Campania sulla riapertura delle scuole in presenza per l’infanzia e la prima elementare a partire da domani: Salerno, Cava de’ Tirreni e Pontecagnano Faiano. I “fedelissimi” del Governatore applicano, alla lettera, le disposizioni che giungono da Napoli, in ossequio ad un rispetto politico piu’ che sanitario di una linea che lo stesso De Luca ha cambiato a piu’ riprese. I “fedelissimi”, pero’, si sono notevolmente ridotti rispetto a qualche settimana fa: mancano molti sindaci all’appello (da Baronissi a Siano, da Giffoni Valle Piana a San Valentino Torio); tanti primi cittadini che hanno preferito decidere in autonomia, tenendo conto del reale pericolo di diffusione del contagio ma anche del buon senso perchè aprire le scuole in presenza per soli 7 giorni effettivi prima dello stop per le vacanze natalizie non pare essere una scelta eccezionale.

Share on: WhatsApp