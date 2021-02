MARIO CASILLO (PD) E’ IL CONSIGLIERE REGIONALE DELEGATO PER LA DIGITALIZZAZIONE

Il Presidente della Regione Vincenzo De Luca ha affidato a Mario Casillo, Capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale, la delega per la digitalizzazione in Campania. Casillo, tra l’altro, era stato tra i papabili per entrare nella nuova Giunta Regionale.

Ringrazio il presidente De Luca per la fiducia accordatami, nominandomi consigliere delegato in materia di #digitalizzazione #ICT per la #RegioneCampania

Un asset strategico per lo sviluppo della nostra Regione, anche alla luce della grande sfida del #RecoveyPlan . Una sfida che non possiamo fallire. Se vogliamo essere al passo con i tempi e in linea con gli standard #europei dobbiamo modernizzare la nostra burocrazia e fornire risposte certe e in tempi celeri a chi decide di investire sul nostro territorio. Sul #digitale dobbiamo recuperare terreno, ma non si parte da zero, ora però è il momento di accelerare, per fare meglio e fare presto.