LA CAMPANIA COME IL VENETO: PRONTI ALL’ACQUISTO DIRETTO DI DOSI DI VACCINO

Dopo il Veneto anche la Campania è pronta ad acquistare, direttamente sul mercato, le dosi di vaccino necessarie per immunizzare la popolazione. Una scelta di cui De Luca non ha ancora parlato apertamente ma che viene anticipata dal Presidente della Commissione Sanità Enzo Alaia.

“Insieme al Presidente De Luca, stiamo valutando l’idea, qualora la campagna vaccinale dovesse subire notevoli rallentamenti, di acquistare direttamente come Regione Campania i vaccini dalle case farmaceutiche, eventualmente bypassando un iter che potrebbe allungare la procedura.” E’ quando scrive il Consigliere Regionale di Italia Viva Enzo Alaia, Presidente della Commissione Sanità

“Sono convinto che, soprattutto in una regione popolosa e dinamica come la nostra, tempismo e prevenzione siano le sole armi vincenti per uscire dall’emergenza sanitaria. Con il nostro e il vostro impegno, ne usciremo vincitori.”