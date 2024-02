“La propaganda politica si paga con i soldi propri o del partito al quale si appartiene. Farlo con i soldi dei cittadini è non solo grave ma anche l’ennesima caduta di stile di un uomo, oramai, disperato che altro non sa dire se non bugie. De Luca non finisce di meravigliarci. Ovviamente, in senso negativo”

Lo scrive il Consigliere Regionale dei Moderati e Riformisti Massimo Grimaldi.