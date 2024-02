CARLO CALENDA E MARA CARFAGNA A NAPOLI IL 1 MARZO PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO IL PATTO

Arriva anche a Napoli la presentazione del libro di Carlo Calenda IL PATTO: l’appuntamento è per venerdi’ 1 Marzo quando il leader di Azione, accompagnato dal Presidente del Partito Mara Carfagna, nella sala Calabritto del Palazzo degli Alabardieri, incontrerà i simpatizzanti di Azione e non solo.

Calenda, dunque, torna in Campania a distanza di qualche settimana dalla sua presenza in Consiglio Regionale per la presentazione del nuovo gruppo consiliare, composto da quattro consiglieri regionali. E torna in Campania quando il dibattito sul Terzo Mandato per i Presidenti di Regione è stato assorbito dalle polemiche in atto tra il Presidente De Luca ed il Governo Meloni.