BARONISSI, COMUNALI 2024. IL PD RIUNITO A SALERNO PER SCIOGLIERE IL NODO SUL NOME DEL CANDIDATO

Dalla riunione in corso, nella serata, all’interno della sede provinciale del Partito Democratico di Salerno dovrebbe venire fuori il nome del candidato o della candidata alla carica di Sindaco per il Comune di Baronissi. All’indomani dell’avvio della campagna elettorale da parte di Anna Petta e del gruppo che ne sostiene la candidatura a sindaco, il Pd del comune della Valle dell’Irno è chiamato a stringere i tempi e a dare una risposta alla città ed ai propri elettori. Sul tavolo della segreteria provinciale i nomi di Marco Picarone, Vincenzo Melchiorre, Maria Sarno ed Agnese Coppola Negri. Troppo stretti i tempi per convocare le Primarie: si va verso una scelta diretta del nome del candidato sindaco.

