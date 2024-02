NOCERA SUPERIORE. PER IL CENTRO DESTRA E’ IL MOMENTO DELLA VERITA’: CHI SARA’ IL CANDIDATO SINDACO ?

Chi sarà il candidato sindaco del centro destra per il Comune di Nocera Superiore per le Comunali 2024 ? Ne discuteranno, proprio in serata, i rappresentanti locali dei partiti del centro destra del comune dell’Agro che, dopo mesi di attesa, si sono riuniti per una assemblea congiunta di tutti i partiti, nel tentativo di trovare un’intesa che, al momento, sembra molto lontana. E la riunione di questa sera, salvo incredibili colpi di scena, si concluderà con un nulla di fatto: Fdi che continua a sostenere il nome di Franco Pagano, con Forza Italia che tenta di trovare una sintesi con l’ex sindaco Montalbano, con gli altri partiti della coalizioni, divisi tra Fratelli d’Italia ed il partito degli azzurri.

