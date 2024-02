MATTEO RENZI: “CON QUESTA STRATEGIA DEL PD, GIORGIA MELONI DORME SONNI TRANQUILLI”

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in un’intervista a “Libero Quotidiano” spiega che “il politico risolve i problemi, trasforma le idee in leggi che incidono nella vita delle persone. Poi ci sono gli influencer, che comunicano alla grande, che sono sempre pronti a dire la cosa giusta che colpisce la pancia delle persone, ma non risolve mai il problema”.

Se fa un esempio ci aiuta a capire. Prende il caso della protesta dei trattori: “Da un lato abbiamo l’Europa, che in questi anni ci ha venduto l’ambientalismo come un’ideologia assoluta, peraltro facendoci perdere fette consistenti di mercato in favore di Cina e India. E che fa marcia indietro appena vede gli agricoltori in piazza, avendo ignorato per anni chi, come noi, proponeva una transizione sostenibile anche a livello economico. Vince chi grida, insomma.Poi c’è l’Italia”. “Il ministro Lollobrigida – continua l’ex premier – alza le tasse agli agricoltori e intanto ne sposa la protesta. Il mio governo le aveva abbassate: è questo che dovrebbe fare la politica”.