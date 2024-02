IL M5S HA DECISO: PER LE EUROPEE 2024 NEL SUD ITALIA SARA’ PASQUALE TRIDICO IL CAPOLISTA

C’è il nome del primo big, in campo per le prossime elezioni Europee dell’8 e 9 Giugno 2024: il Movimento 5 Stelle presenta, come capolista nel Collegio Sud Italia, l’ex Presidente dell’Inps Pasquale Tridico, da sempre uomo molto vicino a Giuseppe Conte ed all’intero Movimento. Ad annunciarlo il Coordinatore Regionale del M5S in Campania Salvatore Micillo.

“Economista, presidente dell’INPS dal 2019 al 2023,” scrive Micillo, ” professore ordinario di politica economica e docente di economia del lavoro, responsabile della scuola di formazione del Movimento; a lui il compito di guidare la squadra di 18 candidati nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. In bocca al lupo Professore!”