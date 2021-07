MATTEO RENZI E LA SFIDA AI 5 STELLE: “UN REFERENDUM PER ABOLIRE IL REDDITO DI CITTADINANZA”

Matteo Renzi lancia l’ultima sfida, in ordine di tempo, al Movimento 5 Stelle e lo fa su quello che è rimasto l’ultimo baluardo delle politiche del M5S: il Reddito di Cittadinanza. Il leader di Italia Viva, nel corso di uno dei suoi video, ha, infatti, annunciato che nel 2022, al termine delle elezioni del Presidente della Repubblica, verrà lanciata la raccolta firme per indire un referendum per l’abrogazione della legge che ha istituito il Reddito di Cittadinanza. Dopo la sfida di Matteo Salvini sul tema giustizia, adesso è Renzi che chiama le piazze per la raccolta firme per il referendum sull’abrogazione del reddito di cittadinanza.

Share on: WhatsApp