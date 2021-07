DE LUCA FA IL VIROLOGO ED ANNUNCIA UN NUOVO LOCKDOWN IN CAMPANIA

Oramai nulla stupisce, neppure che un politico possa andare oltre l’indicazione degli esperti. E De Luca sa benissimo che il pugno duro è stato utile a vincere le elezioni regionali del 2020, oggi forse serve a mascherare qualche problema che sta emergendo nella Sanità campana ma anche qualche errore commesso negli ultimi mesi. Ed allora il Presidente della Campania torna a tuonare, a minacciare, a provare ad incutere timore ai suoi sudditi proprio nel cuore di una stagione turistica tanto attesa da imprenditori ed aziende: ma conta poco se arriveranno le disdette dei turisti – pochi, a sentire gli esponenti del settore. Tuona su di un nuovo lockdown “da fine agosto”, basato su valutazioni politiche piu’ che scientifiche, ma conta poco per l’Imperatore che, da solo, ha fermato il virus e da solo continua a combattere contro il Governo perchè i vaccini sono sempre pochi. A proposito di vaccini, che fine ha fatto la delibera con la quale erano stati opzionati milioni di flaconi di Sputnik ? E quelle che devono erogare nuovi contributi straordinari al mondo dello spettacolo ? E la campagna di comunicazione e promozione per portare la Campania in tutto il mondo ? Meglio il lockdown, si chiude e non si parla. E, forse, non si pensa neppure.

