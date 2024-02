MATTEO SALVINI: “AUTONOMIA DIFFERENZIATA SARA’ OCCASIONE PER TOGLIERE GLI ALIBI AI DE LUCA”

“L’autonomia differenziata è una grande opportunità per togliere gli alibi ai De Luca. Se oggi il Sud, per i servizi, non è al livello di altre regioni non è colpa della Lega o dell’Autonomia, che non ci sono e non governano, è per colpa dei vari De Luca che non sono in grado di governare e trovano sempre le colpe in casa altrui”. Lo ha detto all’ANsa il ministro Matteo Salvini, stasera in Molise, a Pozzilli (Isernia), per un appuntamento di Aldo Patriciello, candidato della Lega per le europee. “Con l’autonomia c’è trasparenza – ha aggiunto Salvini – e perdi la maschera Se sei bravo dai buoni servizi, se non sei bravo la gente vota qualcun altro”.

Share on: WhatsApp