VITTORIO SGARBI SI DIMETTE DALLA CARICA DI SOTTOSEGRETARIO ALLA CULTURA

“Mi dimetto da sottosegretario”. Lo ha annunciato Vittorio Sgarbi ora dal palco di La Ripartenza, liberi di pensare”, l’evento di Nicola Porro, in corso al Centro Congressi della Fondazione Cariplo di Milano.

“Mi dimetto e lo faccio per voi. L’antitrust ha mandato una molto complessa e confusa lettera dicendo che, avendo accolto due lettere anonime, che ha inviato all’antitrust il ministro della Cultura, io non posso fare una conferenza da Porro. Adesso sono solo Sgarbi, non sono più sottosegretario. Comunico ai giornalisti che mi dimetto con effetto immediato e scriverò una lettera a Meloni”, ha aggiunto dal palco l’ormai ex sottosegretario.

“Non mi devo scusare con nessuno, ho espresso le mie imprecazioni come fa chiunque” ha detto a margine in riferimento agli insulti rivolti ai giornalisti di Report e de Il Fatto Quotidiano, autori dell’inchiesta sul quadro del pittore del Seicento Rutilio Manetti che risulta rubato.