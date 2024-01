MATTEO SALVINI ESCLUDE LA SUA CANDIDATURA ALLE EUROPEE E LANCIA VANNACCI

Il leader della Lega Matteo Salvini, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, fa chiarezza sulla composizione della lista della Lega per le prossime elezioni Europee, escludendo una sua candidatura diretta: “faccio il MInistro, lo voglio fare al 100% ma non so gli altri leader cosa faranno in vista delle Europee”. E sempre nella stessa intervista il Segretario Nazionale della Lega non esclude che il Generale Vannacci possa fare parte della squadra di candidati e di candidate del partito il prossimo 9 e 10 Giugno, sottolineando che alla fine “sarà lui a valutare”. C’è il primo leader di partito del centro destra, dunque, che si tira fuori dalla campagna elettorale per le prossime europee: si tratta di Matteo Salvini.

