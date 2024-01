RIUNIONI PROVINCIALI DEL M5S IN CAMPANIA: IL 27 GENNAIO TOCCA ALLA PROVINCIA DI SALERNO

Si parte con Avellino, ma poi sara’ il Coordinatore Regionale del M5s della Campania a toccare tutte le province con una serie di riunioni locali. Ed il prossimo 27 Gennaio toccherà alla Provincia di Salerno, con un incontro che si terrà all’interno dei saloni del Polo Nautico.

Ad annunciarlo è il Coordinatore Regionale Salvatore Micillo.

Ci vediamo da domani e nelle prossime settimane per le prime tre provinciali in Campania.

Iniziamo l’anno con grandi appuntamenti per la nostra Regione, sarà l’occasione per tracciare i prossimi traguardi da percorrere assieme e come sempre lo faremo ascoltando tutta la nostra grande comunità.