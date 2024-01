CARMINE AMATO (FDI): “DOPO NOSTRE SOLLECITAZIONI, PROVINCIA INIZIA LAVORI PONTE COMUNE DI PADULA”

Dopo le continue prese di posizioni e puntuali solleciti da parte di Fratelli D’ Italia del Vallo di Diano e il sostegno dei cittadini, finalmente siamo arrivati in data 08.01.2024 all’ inizio dei lavori per la realizzazzione del Ponte Caiazzano sito nel Comune di Padula (SA) “anello di congiunzione tra il Comune di Padula (SA) e Sassano (SA )” , .

La Provincia di Salerno più volte sollecitata da noi attraverso il Consigliere Provinciale Carmine Amato di Fratelli D’ Italia che dall’inizio della vicenda ha dimostrato concreta attenzione e sensibilità.

Oggi con viva soddisfazione prendiamo atto del felice esito di una dolorosa vicenda che enormi disagi ha arrecato e continua ad arrecare all’intero Comprensorio del Vallo di Diano, che dopo solleciti e chiarimenti sui ritardi dell’inizio dei lavori che settimana dopo settimana si accumulavano, il risultato, grazie al nostro impegno e all’ impegno dei cittadini è stato raggiunto.

L’ inizio dei lavori è da considerarsi come atto concreto e tangibile della buona politica dei rappresentanti di Fratelli D’ Italia , in un territorio dove spesso primeggiano vacuità e sterili protagonismi di singoli soggetti alla ricerca di solo notorietà e che sulla vicenda non hanno mosso un dito.

L’opera fortemente strategica per il territorio, grazie all’impegno si avvia alla soluzione evitando ulteriori disagi per gli utenti della zona, i quali hanno dovuto sopportare notevoli difficoltà, in tutto questo lungo periodo.