LUCIA VUOLO (FI) DAL CONGRESSO DELLE IDEE DI NAPOLI: “DIAMO SPAZIO AI GIOVANI”

“Forza Italia ha lavorato instancabilmente per difendere i valori fondamentali: libertà, giustizia sociale ed economica, e il rispetto per il merito individuale. Un passato ed un presente imperniati sui valori dell’Europa, della condivisione e della crescita. In Italia come in Europa stiamo dimostrando la nostra coerenza verso il Sistema Paese salvaguardando il rispetto dei principi e le ambizioni che da sempre hanno caratterizzato questo movimento. Ma penso sia giunto il momento per un cambiamento radicale, forte e maturo. La totale apertura a chiunque si riveda nei nostri ideali. Questo è quello che serva. Non possiamo avere alcun tentennamento, il numero crescente di italiani che non vanno al voto, a mio avviso, rappresenta una crepa alle fondamenta della nostra democrazia.”

Lo scrive l’europarlamentare di Forza Italia Lucia Vuolo, a margine della sua partecipazione, a Napoli, al Congresso delle Idee che si è tenuto nella giornata di ieri.

I sondaggi che abbiamo settimanalmente sono dati che ci aiutano, ma cerchiamo di leggere quei dati partendo da quanti non si riconoscono più in nessuno dei partiti. Quanti di questi sono rimasti delusi, amareggiati dalla politica che decide con la paura del consenso e non con la convinzione del fare per migliorare.

Un distacco della politica dai veri problemi del Paese? Non penso. Penso però siamo noi a dover dare fiducia, senza riserve, a chi verrà dopo di me e dopo di tutti noi. Formazione politica, reale e concreta, dove il merito sia davvero la spinta delle proprie idee e non dove l’essere figlio dell’uno o dell’altro spinge verso il vertice del potere.

Da sempre, in quarant’anni di militanza, ne ho visti tanti di ragazzi crescere e diventare Deputati o Consiglieri, ma quanti ne ho persi allontanati perché geniali, ma figli di nessuno. Ecco, è questa la riflessione che voglio portare alla vostra attenzione. Diamo loro il giusto spazio, diciamo con convinzione che sono loro il nostro futuro.