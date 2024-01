MAURIZIO LUPI (NOI MODERATI) A SALERNO SABATO 3 FEBBRAIO PER LA NUOVA SEDE DEL PARTITO

Il capo politico di Noi Moderati Maurizio Lupi torna nuovamente a Salerno. L’appuntamento è per il prossimo 3 febbraio quando il Coordinamento Provinciale taglierà il nastro della nuova sede, nella zona orientale della Città di Salerno. “Abbiamo scelto come riferimento per la nostra sede la zona di Pastena perché da parte di Noi Moderati c’è e ci sarà sempre grande attenzione alla città di Salerno e soprattutto per i rioni e le zone periferiche – ha dichiarato il vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati Pino Bicchielli- Sono aree del nostro territorio che da sempre risentono della carenza di interesse da parte della politica locale e noi invece vogliamo intervenire proprio lì dove c’è una mancanza per dare risposte ai cittadini e stare accanto alle loro istanze”. Per l’occasione si terrà l’assemblea del Coordinamento Provinciale di Noi Moderati presso il Saint Joseph Resort di Via Salvatore Allende, 66 al quale parteciperà il leader politico Maurizio Lupi, il deputato salernitano Pino Bicchielli e il segretario provinciale Luigi Cerruti.

Share on: WhatsApp