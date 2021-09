MERCATO SAN SEVERINO. ANTONIO SOMMA: “DIMISSIONI FIGLIAMONDI? UN ATTO DOVUTO”

“Le dimissioni del Vice Sindaco sono un atto dovuto”. Lo dichiara, in un’intervista rilasciata ad agendapolitica.it, Antonio Somma, Sindaco di Mercato San Severino.

Somma, cosa è accaduto ?

“Semplice. Far parte di un’amministrazione vuol dire partecipare, con continuità, tanto alle riunione di Giunta quanto alle sedute del Consiglio Comunale. luoghi istituzionali nei quali le figure di Sindaco e di Vice Sindaco lavorano in sinergia. Da mesi, mio malgrado, ho dovuto registrare l’inspiegabile allontanamento del signor Figliamondi dalle attività della nostra maggioranza; evidentemente ha preferito una interlocuzione politica con soggetti esterni alle istituzioni locali. Un Sindaco deve poter contare, senza se e senza ma, sul supporto politico ed amministrativo del suo Vice. Quando tutto cio’ non accade più è del tutto naturale che ognuno prenda la sua strada. Le dimissioni protocollate oggi, al di là della motivazione poetica ricercata, sono solo un atto dovuto”.

Sindaco, che tempi ci sono per la nomina del nuovo Vice Sindaco ?

“Siamo già pronti ad individuare e nominare il nuovo Vice Sindaco che ci accompagnerà negli ultimi 9 mesi di amministrazione. Nei prossimi giorni verrà annunciata la decisione”.