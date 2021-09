SALERNO. ULTIMO CONSIGLIO COMUNALE, NAPOLI: “GRAZIE A TUTTI, MA AVREI PREFERITO MENO ATTACCHI PROPAGANDISTICI”

Sono stati anni intensi e impegnativi. Abbiamo dovuto combattere contro la pandemia che ci ha messo a dura prova. È stata una gelata inattesa e dalla quale ancora non siamo completamente usciti. In prima persona ho seguito le attività di controllo nelle strade e nelle stazioni, ho organizzato sanificazioni nei luoghi più sensibili come le scuole, ho lavorato, insieme ai Settori preposti, per garantire i buoni pasto a chi è stato più colpito da questa pandemia. Come amministrazione comunale abbiamo realizzato, in tempi record, in collaborazione con la Asl, centri vaccinali dislocati in città per accogliere l’appello del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a far vaccinare quanta più popolazione possibile. Non a caso, Salerno risulta tra le città con più vaccinati.