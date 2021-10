MERCATO SAN SEVERINO. ANTONIO SOMMA: “SCONGIURATA CHIUSURA CENTRO VACCINALE PER L’INFANZIA”

E’ stata scongiurata la chiusura del Centro Vaccinale per l’Infanzia di Mercato San Severino per il periodo dal 25 Ottobre al 31 Dicembre. I nostri bambini potranno continuare ad effettuare i vaccini presso la struttura presente sul territorio comunale, evitando lunghi spostamenti.”. Ad annunciarlo è Antonio Somma, Sindaco del Comune di Mercato San Severino, al termine di una riunione che, nel pomeriggio, ha tenuto a Salerno, all’interno della sede dell’Asl di Via Nizza. “Grazie alla disponibilità e sensibilità del dottor Arcangelo Saggese Tozzi, Responsabile dell’Unità di Prevenzione, siamo riusciti ad ottenere l’impegno da parte dell’Asl di mantenere aperto, il nostro Centro Vaccinale per l’Infanzia. L’impegno si tramuterà in atto concreto, cosi’ come ci è stato garantito, nel corso delle prime giornate della prossima settimana. Nelle prossime ore, seguiro’, personalmente, l’evoluzione della situazione, per assicurarmi che gli impegni assunti dall’Asl possano tramutarsi in atti concreti, nell’interesse dalla salute dei nostri cittadini”.

